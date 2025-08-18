Понад 3200 дронів типу "Шахед" було збито за рік з вертольотів, - Сирський

Українська ППО збила понад 3200 дронів "Шахед". Крім того, є нові системи та плани нарощування оборони.

Про це головнокомандувач ЗСУ генерал Олександр Сирський сказав в інтерв'ю РБК-Україна .

Сирський розповів про стан та перспективи протиповітряної оборони України.

За його словами, армія активно збільшує кількість високотехнологічних систем ППО та модернізує мобільні вогневі групи, оснащуючи їх прицілами зі штучним інтелектом.

Сирський також зазначив, що значну ефективність проти дронів показала армійська авіація.

"Дуже добре себе зарекомендувала армійська авіація: гелікоптери, які мають кулеметне озброєння, показують велику ефективність. Можу сказати, що з серпня минулого року по серпень цього року вони збили понад 3200 дронів типу "шахед" – це вражаючі цифри", – підкреслив він.

Крім того, в армії активно застосовують легкомоторну авіацію та зенітно-ракетні війська.

Генерал додав, що перспективним напрямком розвитку є дрони-перехоплювачі.

"Тут у нас багато розробок, які можуть спокійно конкурувати з такими відомими фірмами, як Merops", – заявив Сирський, уточнивши, що плани щодо нарощування використання таких систем продовжують реалізовуватися.