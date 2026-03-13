Сирський розкрив тривожну для Кремля тенденцію на фронті

Сирський: Кремль не зупиниться

"Наразі Кремль не має наміру припиняти наступальні дії, хоча й зазнає значних втрат на полі бою, які вже три місяці поспіль перевищують поповнення російської армії", - сказав Сирський.

Під час зустрічі він поінформував шведського генерала про ситуацію на фронті завдовжки 1200 км та потреби ЗСУ в зброї та техніці.

Як раніше заявляв президент України Володимир Зеленський, попри мобілізацію 40-43 тисяч осіб щомісяця, Росія втрачає до 45 тисяч - через втечі, поранення та удари дронів.