Сирський розкрив деталі удару РФ по полігону у Дніпропетровській області

За його словами, внаслідок удару є загиблі і поранені. Однак варто зауважити, що їх кількість не розголошується.

Сирський заявив, що з метою встановлення всіх обставин та причин трагедії на місці події працює комплексна комісія на чолі з начальником головного управління Військової служби правопорядку ЗСУ.

На час проведення розслідування від виконання службових обов’язків усунуто начальника центру підготовки підрозділів та командира військової частини.

"Поставив завдання командувачам видів та окремих родів військ (сил) ЗС України організувати перевірку щодо виконання вимог розпоряджень ГК та ГШ ЗС України про своєчасність оповіщення про ракетну небезпеку, заборони (обмеження) розміщення особового складу та проведення нарад і зборів на відкритій місцевості, а також розміщення у непризначених для цього місцях", - написав Сирський.

Удар по полігону у Дніпропетровській області

Нагадаємо, раніше у ЗМІ почала з’являтися інформація про ворожий обстріл полігону "Новомосковський" у Самарському районі Дніпропетровщини під час шикування бійців 157-ї окремої механізованої бригади ЗСУ. Зокрема, Міноборони РФ заявило, що удар було завдано з ОТРК "Іскандер-М".

Згодом генерал-майор Михайло Драпатий повідомив, що наразі триває ретельна перевірка та встановлення всіх обставин події. Також у Сухопутних військах, 1 березня один з їх підрозділів став ціллю ворожого ракетного удару.