Сырский раскрыл детали удара РФ по полигону в Днепропетровской области

Российская армия днем субботы, 1 марта, атаковала одну из воинских частей на территории полигона Сухопутных войск ВСУ в Днепропетровской области. Удар был нанесен баллистической ракетой "Искандер-М" в кассетном снаряжении.
Как сообщает РБК-Украина, об этом главнокомандующий Александр Сырский написал в Facebook.
По его словам, в результате удара есть погибшие и раненые. Однако стоит заметить, что их количество не разглашается.
Сырский заявил, что с целью установления всех обстоятельств и причин трагедии на месте происшествия работает комплексная комиссия во главе с начальником главного управления Военной службы правопорядка ВСУ.
На время проведения расследования от выполнения служебных обязанностей отстранены начальник центра подготовки подразделений и командир воинской части.
"Поставил задачу командующим видов и отдельных родов войск (сил) ВС Украины организовать проверку выполнения требований распоряжений ГК и ГШ ВС Украины о своевременности оповещения о ракетной опасности, запрета (ограничения) размещения личного состава и проведения совещаний и собраний на открытой местности, а также размещения в непредназначенных для этого местах", - написал Сырский.
Напомним, ранее в СМИ начала появляться информация о вражеском обстреле полигона "Новомосковский" в Самарском районе Днепропетровщины во время построения бойцов 157-й отдельной механизированной бригады ВСУ. В частности, Минобороны РФ заявило, что удар был нанесен из ОТРК "Искандер-М".
Впоследствии генерал-майор Михаил Драпатий сообщил, что сейчас идет тщательная проверка и установление всех обстоятельств происшествия. Также в Сухопутных войсках, 1 марта одно из их подразделений стало целью вражеского ракетного удара.
Также мы писали, что Государственное бюро расследований открыло уголовное производство из-за гибели и ранения украинских военнослужащих в результате российского ракетного удара по полигону в Днепропетровской области
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