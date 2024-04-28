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Сирський: РФ нарощує війська на Харківському напрямку

Фото: Олександр Сирський, головком ЗСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитро Левицький

Росія накопичує війська на Харківському напрямку та проводить перегрупування. Україна зі свого боку посилює найнебезпечніші ділянки на цьому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського в Telegram-каналі.

"Відстежуємо нарощування чисельності та перегрупування військ противника на Харківському напрямку. На найбільш загрозливих напрямках наші війська посилено артилерійськими та танковими підрозділами", - розповів головком.

 Крім того, за словами Сирського, росіяни продовжують обстрілювати прикордонні населені пункти у Сумській та Чернігівській областях, але ознак підготовки РФ до наступу з півночі України наразі немає.

Російські погрози наступом на Харків

Російські пропагандисти цієї весни почали поширювати "лякалки" про підготовку РФ до наступу на Харків та бажання російського диктатора Володимира Путіна захопити друге за розміром місто України.

Останніми місяцями армія РФ посилила обстріли Харкова, а також через соцмережі пропагандисти намагаються залякати населення міста та області нібито загрозою наступу, щоб спричинити масову втечу людей.

Однак, за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, російській армії не вдасться окупувати Харків. Він наголосив, що для цього росіянам знадобиться декілька років.

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ХарківВійна Росії проти УкраїниОлександр Сирський