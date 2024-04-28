Сирський: РФ нарощує війська на Харківському напрямку

Російські погрози наступом на Харків

Російські пропагандисти цієї весни почали поширювати "лякалки" про підготовку РФ до наступу на Харків та бажання російського диктатора Володимира Путіна захопити друге за розміром місто України.

Останніми місяцями армія РФ посилила обстріли Харкова, а також через соцмережі пропагандисти намагаються залякати населення міста та області нібито загрозою наступу, щоб спричинити масову втечу людей.

Однак, за словами командувача Національної гвардії України Олександра Півненка, російській армії не вдасться окупувати Харків. Він наголосив, що для цього росіянам знадобиться декілька років.

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