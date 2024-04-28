Сырский: РФ наращивает войска на Харьковском направлении

Российские угрозы наступлением на Харьков

Российские пропагандисты этой весной начали распространять "пугалки" о подготовке РФ к наступлению на Харьков и желании российского диктатора Владимира Путина захватить второй по размеру город Украины.

В последние месяцы армия РФ усилила обстрелы Харькова, а также через соцсети пропагандисты пытаются запугать население города и области якобы угрозой наступления, чтобы спровоцировать массовый побег людей.

Однако, по словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, российской армии не удастся оккупировать Харьков. Он подчеркнул, что для этого россиянам понадобится несколько лет.

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