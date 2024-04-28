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Сырский: РФ наращивает войска на Харьковском направлении

Фото: Александр Сырский, главком ВСУ (armyinform.com.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

Россия накапливает войска на Харьковском направлении и проводит перегруппировку. Украина со своей стороны усиливает самые опасные участки на этом направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление главнокомандующего ВСУ Александра Сырского в Telegram-канале.

"Отслеживаем наращивание численности и перегруппировку войск противника на Харьковском направлении. На наиболее угрожающих направлениях наши войска усилены артиллерийскими и танковыми подразделениями", - рассказал главком.

Кроме того, по словам Сырского, россияне продолжают обстреливать приграничные населенные пункты в Сумской и Черниговской областях, но признаков подготовки РФ к наступлению с севера Украины пока нет.

Российские угрозы наступлением на Харьков

Российские пропагандисты этой весной начали распространять "пугалки" о подготовке РФ к наступлению на Харьков и желании российского диктатора Владимира Путина захватить второй по размеру город Украины.

В последние месяцы армия РФ усилила обстрелы Харькова, а также через соцсети пропагандисты пытаются запугать население города и области якобы угрозой наступления, чтобы спровоцировать массовый побег людей.

Однако, по словам командующего Национальной гвардией Украины Александра Пивненко, российской армии не удастся оккупировать Харьков. Он подчеркнул, что для этого россиянам понадобится несколько лет.

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