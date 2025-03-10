Сирський провів нараду щодо армійських корпусів, визначив подальші завдання

Головнокомандувач Збройних сил України (ЗСУ) Олександр Сирський провів робочу нараду з питань формування армійських корпусів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сирського.
Під час наради Сирський заслухав командирів корпусів щодо порядку виконання першочергових заходів з формування управлінь корпусів.
За його словами, у призначенні командирів корпусів пріоритет надано молодим й перспективним офіцерам, які мають достатній бойовий досвід та відзначились ефективними діями на чолі бригад.
"Вислухав проблемні питання та віддав необхідні розпорядження для їх невідкладного вирішення. Визначив подальші завдання в процесі реорганізації", - додав він.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що сьогодні Сирський також провів нараду щодо з питань розвитку безпілотних систем. Обговорили ключове значення дронів у сучасній війні.
Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ провів переговори щодо ситуації на фронті з військовим командуванням Британії, Франції та Німеччини.
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