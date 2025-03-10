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Сырский провел совещание по армейским корпусам, определил дальнейшие задачи

Фото: Александр Сырский, главнокомандующий Вооруженных сил Украины (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Сергей Пышкин

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Сырский провел рабочее совещание по вопросам формирования армейских корпусов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сырского.

Во время совещания Сырский заслушал командиров корпусов о порядке выполнения первоочередных мероприятий по формированию управлений корпусов.

По его словам, в назначении командиров корпусов приоритет предоставлен молодым и перспективным офицерам, которые имеют достаточный боевой опыт и отличились эффективными действиями во главе бригад.

"Выслушал проблемные вопросы и отдал необходимые распоряжения для их безотлагательного решения. Определил дальнейшие задачи в процессе реорганизации", - добавил он.

 

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что сегодня Сырский также провел совещание по вопросам развития беспилотных систем. Обсудили ключевое значение дронов в современной войне.

Также недавно главнокомандующий ВСУ провел переговоры по ситуации на фронте с военным командованием Великобритании, Франции и Германии.

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Война в УкраинеАлександр Сырский