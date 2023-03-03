Сирський приїхав у Бахмут: обговорив з військовими підвищення обороноздатності на лінії фронту

Зазначається, що росіяни не полишають надії захопити Бахмут та продовжують накопичувати сили, щоб захопити місто.

"На захоплення міста російські окупанти кинули найпідготовленіші підрозділи ПВК "Вагнера" та інших регулярних частин армії РФ. Інтенсивні бої точаться в самому місті та довкола нього", - сказано у повідомленні.

Повідомляється, що Сирський заслухав доповіді командирів про стан справ у підпорядкованих підрозділах та ознайомився з проблемними питаннями щодо підвищення обороноздатності українських підрозділів на лінії фронту.

Нагадаємо, міністр оборони Олексій Резніков зазначив, що Росія використовує тактику м'ясорубки, втрачаючи під Бахмутом по 500 осіб на день.

До того ж, секретар РНБО Олексій Данілов зазначив, що окупанти кидають усі сили на Бахмут, щоб відзвітувати про захоплення міста, однак темпи просування не відповідають їх планам.

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