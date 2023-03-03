Москва використовує тактику м'ясорубки, втрачаючи під Бахмутом по 500 осіб, - Резніков

"Російські почали цей повільний наступ 6 місяців тому, і ми відбиваємо його 6 місяців. Втрати росіян становлять близько 500 людей убитими та пораненими щодня", - розповів він боях за Бахмут.

Водночас Резніков відмовився назвати втрати в українській армії. "Це війна, у нас є втрати, є вбиті та поранені, але це значно менше втрат росіян. Є різниця між українцями та росіянами, росіяни використовують тактику м'ясорубки, для них їхні солдати просто гарматне м'ясо. Для нас дороге життя окремого солдата, тому ми намагаємось зберегти його життя", - сказав міністр.