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Москва використовує тактику м'ясорубки, втрачаючи під Бахмутом по 500 осіб, - Резніков

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Україна, П'ятниця 03 березня 2023 12:37
Москва використовує тактику м'ясорубки, втрачаючи під Бахмутом по 500 осіб, - Резніков Фото: міністр оборони Олексій Резніков (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

Російська армія зазнає великих втрат у запеклих боях за Бахмут. Москва використовує "тактику м'ясорубки".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на інтерв'ю міністра оборони Олексія Резнікова німецькому виданню Bild.

"Російські почали цей повільний наступ 6 місяців тому, і ми відбиваємо його 6 місяців. Втрати росіян становлять близько 500 людей убитими та пораненими щодня", - розповів він боях за Бахмут.

Водночас Резніков відмовився назвати втрати в українській армії. "Це війна, у нас є втрати, є вбиті та поранені, але це значно менше втрат росіян. Є різниця між українцями та росіянами, росіяни використовують тактику м'ясорубки, для них їхні солдати просто гарматне м'ясо. Для нас дороге життя окремого солдата, тому ми намагаємось зберегти його життя", - сказав міністр.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данилов в інтерв'ю РБК-Україна заявив, що російська армія кидає всі сили на Бахмут, щоб прозвітувати про захоплення міста, проте темпи просування не відповідають їхнім планам .

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