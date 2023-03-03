RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский приехал в Бахмут: обсудил с военными повышение обороноспособности на линии фронта

Фото: Сырский приехал в Бахмут (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Елизавета Драбкина

Командующий Восточной группировкой войск генерал-полковник Александр Сырский приехал в город-крепость Бахмут. Там он пообщался с военными по вопросам повышения обороноспособности на линии фронта.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Сухопутных войск.

Отмечается, что россияне не оставляют надежды захватить Бахмут и продолжают копить силы, чтобы захватить город.

"На захват города российские оккупанты бросили самые подготовленные подразделения ЧВК "Вагнера" и других регулярных частей армии РФ. Интенсивные бои идут в самом городе и вокруг него", - говорится в сообщении.

Сообщается, что Сырский заслушал доклады командиров о положении дел в подчиненных подразделениях и ознакомился с проблемными вопросами повышения обороноспособности украинских подразделений на линии фронта.

Напомним, министр обороны Алексей Резников отметил, что Россия использует тактику мясорубки, теряя под Бахмутом по 500 человек в день.

К тому же, секретарь СНБО Алексей Данилов отметил, что оккупанты бросают все силы на Бахмут, чтобы отчитаться о захвате города, однако темпы продвижения не соответствуют их планам.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
БахмутВойна России против Украины