Сирський представив особовому складу нового командувача Сухопутних військ

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Сухопутних військ.

"Коли президент запитав мене, хто буде командувати Сухопутними військами, в мене інших кандидатур навіть не було", - заявив Сирський під час представлення нового командувача.

Водночас Павлюк подякував головкому за довіру та висловив впевненість в тому, що взаємна підтримка є запорукою посилення війська та наближає перемогу України.

"Ми зробимо усе, щоб бути опорою для вас. Щоб ви завжди могли розраховувати на Сухопутні війська", - сказав Павлюк.

Перестановки в ЗСУ

У четвер президент Володимир Зеленський звільнив Валерія Залужного з посади головнокомандувача ЗСУ, а на його місце призначив Олександра Сирського, який до цього очолював Сухопутні війська.

Перестановки торкнулися і Генерального штабу ЗСУ. Так, 9 лютого з посади начальника Генштабу було звільнено Сергія Шапталу, а замість нього призначили Анатолія Баргилевича. Він до цього обіймав посаду командувача Сил ТрО.

Вчора Зеленський оголосив нових заступників Сирського та Баргилевича. Зокрема, до команди головкома ЗСУ увійшов полковник Вадим Сухаревський, який у 2014 році першим відкрив вогонь по ворогу.

Сьогодні ж президент призначив на посаду командувача Сухопутних військ екс-заступника міністра оборони Олександра Павлюка. А також провів кадрові перестановки в командуванні Об'єднаних сил та Десантно-штурмових військ.

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