Першим відкрив вогонь у 2014 році. Хто такий Сухаревський, який став заступником головкома ЗСУ

Заступником нового головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського став полковник Вадим Сухаревський. Він в команді головкома буде відповідати за безпілотні системи і розвиток застосування дронів українською армією.

Під час підготовки матеріалу використовували заяви Міністерства у справах ветеранів України та Вадима Сухаревського, а також дані Wikipedia.

РБК-Україна розповідає, що відомо про Вадима Сухаревського, який увійшов до команди нового головкома.

Хто такий Вадим Сухаревський

Вадим Сухаревський народився у місті Берегове на Закарпатті. Закінчив Мукачівський ліцей з посиленою військово-фізичною підготовкою. У 2004 році брав участь у миротворчій місії в Іраку. Зокрема, брав участь у битві за Ель-Кут.

У 2009 році Сухаревський закінчив Львівський інститут Сухопутних військ Національного університету "Львівська політехніка". У 2011 році отримав звання старшого лейтенанта та став командиром аеромобільної роти 80-го окремого аеромобільного полку. Командир полку Віктор Копачинський відзначав Сухаревського як одного з двох кращих командирів рот полку.

Сухаревський брав участь у відбитті російської агресії з 2014 року, зокрема став першим українським військовим, який відкрив вогонь по ворогу. У серпні 2014 року отримав поранення у боях під Красним.

У 2016 році Сухаревський став командиром 1-го лінійного батальйону 36-ї бригади морської піхоти.

Сухаревський отримав звання полковника у 2020 році. З 2021 року перебував на посаді начальника штабу 35-ї окремої бригади морської піхоти, а з лютого 2022 року очолив 59 окрему мотопіхотну бригаду імені Якова Гандзюка.

У червні 2022 року Сухаревський був нагороджений званням Героя України.

Першим відкрив вогонь у 2014 році

13 квітня 2014 року відбувся перший бій між українськими військовими та проросійськими бойовиками, яких очолював терорист Ігор Гіркін. Бій стався всупереч наказу "не відкривати вогонь". Однак тоді, за даними Мінветеранів, командир 3-ї роти 80-ї аеромобільної бригади на позивний "Борсук" взяв на себе відповідальність та відкрив вогонь в бік ворога. Цим командиром і був Вадим Сухаревський.

"За наказом, разом із підрозділом (Сухаревський - ред.) висунувся в бік Слов’янська. Поблизу Семенівки саме 13 квітня і відбувся напад терористів на групу СБУ. Вадим зі своїми побратимами знаходився поряд, побачивши як бойовики гатять по українських спецслужбовцях, поранили кількох і почали наближатись, офіцер прийняв рішення втрутитись", - розповіли в міністерстві.

Як пояснював сам Сухаревський, він розумів, що відповідальність за загибель побратимів буде лежати саме на ньому, якими б не були накази командування.

"Я дав команду висунутися на БТРах вперед, і сам сів на місце стрілка, щоб вся відповідальність за це рішення була на мені. Вогонь на ураження я вирішив відкрити сам", - пригадував він.

Перестановки в ЗСУ

Цього тижня президент Володимир Зеленський змінив головнокомандувача ЗСУ та начальника Генштабу. Замість Валерія Залужного було призначено Олександра Сирського, а замість Сергія Шаптали - Анатолія Баргилевича.

Сьогодні глава держави повідомив про погодження заступників Сирського та Баргилевича. Серед них був і Вадим Сухаревський.

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