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Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками

Киев, Воскресенье 11 февраля 2024 21:00
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Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками Фото: главком ВСУ Александр Сырский и командующий Сухопутными войсками Александр Павлюк (t.me/landforcesofukraine)
Автор: Дмитрий Левицкий

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский представил личному составу нового командующего Сухопутными войсками Александра Павлюка.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Сухопутных войск.

"Когда президент спросил меня, кто будет командовать Сухопутными войсками, у меня других кандидатур даже не было", - заявил Сырский во время представления нового командующего.

В то же время Павлюк поблагодарил главкома за доверие и выразил уверенность в том, что взаимная поддержка является залогом усиления войска и приближает победу Украины.

"Мы сделаем все, чтобы быть опорой для вас. Чтобы вы всегда могли рассчитывать на Сухопутные войска", - сказал Павлюк.

Перестановки в ВСУ

В четверг президент Владимир Зеленский уволил Валерия Залужного с должности главнокомандующего ВСУ, а на его место назначил Александра Сырского, до этого возглавлявшего Сухопутные войска.

Перестановки затронули и Генеральный штаб ВСУ. Так, 9 февраля с должности начальника Генштаба был уволен Сергей Шаптала, а вместо него назначен Анатолий Баргилевич. Он до этого занимал должность командующего Сил ТрО.

Вчера Зеленский объявил новых заместителей Сырского и Баргилевича. В частности, в команду главкома ВСУ вошел полковник Вадим Сухаревский, который в 2014 году первым открыл огонь по врагу.

Сегодня же президент назначил на должность командующего Сухопутными войсками экс-замминистра обороны Александра Павлюка. А также провел кадровые перестановки в командовании Объединенных сил и Десантно-штурмовых войск.

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