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Сырский представил главкомам НАТО стратегию Украины на 2025 год

Четверг 16 января 2025 22:12
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Сырский представил главкомам НАТО стратегию Украины на 2025 год Фото: главнокомандующий ВСУ Александр Сырский (t.me/osirskiy)
Автор: Татьяна Степанова

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский проинформировал своих коллег в НАТО о ситуации на фронте, оценке планов России по продолжению войны и прогнозах относительно ее дальнейших действий. Также он представил стратегию действий Украины на 2025 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу миссии Украины при НАТО.

Сегодня, 16 января, в штаб-квартире НАТО состоялось заседание Совета Украина-НАТО на уровне главнокомандующих Вооруженных сил.

Участие в заседании онлайн принял главнокомандующий ВСУ Александр Сырский.

Он поблагодарил союзников за поддержку в борьбе с российской агрессией и, в том числе, за создание миссии NSATU (Специальной миссии НАТО по безопасности помощи и тренировок для Украины), которая будет играть важную роль в координации помощи Украине.

Сирский проинформировал партнеров об оперативно-стратегической обстановке на фронте, оценку планов России по продолжению войны и прогнозы относительно ее дальнейших действий.

Главнокомандующий также представил союзникам стратегию действий Украины на 2025 год. Он отдельно отметил важность для Украины усиления противовоздушной обороны, в частности для защиты критической инфраструктуры, а также возможности наносить удары по военным объектам вглубь территории РФ.

Кроме того, Сырский призвал государства-члены НАТО инвестировать в украинскую оборонную промышленность по "датской модели", а также оказать дополнительную поддержку в подготовке военных, в частности, наряду с подготовкой за пределами Украины поддержать инициативу по проведению тренировок на украинских полигонах с привлечением инструкторов государств-членов Альянса.

Отмечается, что союзники в свою очередь заверили в том, что поддержка Украины будет оставаться неизменной и подтвердили готовность оказывать необходимую помощь.

Напомним, во время 25-го заседания встречи в формате "Рамштайн" 9 января министр обороны Украины Рустем Умеров представил военную стратегию Украины на 2025 год.

Она базируется на четырех ключевых приоритетах: стабилизация линии фронта, укрепление обороноспособности Украины, усиление защиты неба и морских путей, а также асимметричный ответ на попытки агрессора достичь преимущества через масштаб.

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НАТО Вооруженные силы Украины Война в Украине Александр Сырский
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