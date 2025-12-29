Сирський пояснив, чому українським захисникам довелося відійти з Сіверська

Українським екіпажам дронів під тиском росіян довелося поступово відійти від Сіверська. На цьому тлі піхота залишилася без прикриття і виникла необхідність вийти з міста.

Як передає РБК-Україна , про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю " 24 каналу ".

Генерал звернув увагу, що на території Серебрянського лісу, Білогорівки та Сіверська ще під час Другої світової відбувалися важкі бої, тож там було збудовано укріплення. Ця місцевість складається з панівних висот.

За словами Сирського, тривалий час Сіверський напрямок був непріоритетним, оскільки у росіян не було можливості вести наступ. Там стояли бригади, але інтенсивність бойових дій була нижчою, ніж на інших напрямках. У регіоні тривала війна діями диверсійних груп, піхоти, Сил спецоперацій.

"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 кілометрів, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово йшли в глибину, залишивши тим самим без прикриття піхоту", - сказав головнокомандувач.

Він зазначив, що в таких умовах оборона міста стала проблематичною. Не можна було залишати воїнів у Сіверську гинути, тому було ухвалено рішення відійти на панівні висоти.

"Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються дії у відповідь на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", - додав Сирський.