ua en ru
Пн, 29 грудня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Зустріч Зеленського та Трампа Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » Війна в Україні

Сирський пояснив, чому українським захисникам довелося відійти з Сіверська

Україна, Понеділок 29 грудня 2025 19:36
UA EN RU
Сирський пояснив, чому українським захисникам довелося відійти з Сіверська Фото: Олександр Сирський, головнокомандувач ЗСУ (facebook.com/CinCAFofUkraine)
Автор: Іван Носальський

Українським екіпажам дронів під тиском росіян довелося поступово відійти від Сіверська. На цьому тлі піхота залишилася без прикриття і виникла необхідність вийти з міста.

Як передає РБК-Україна, про це головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив в інтерв'ю "24 каналу".

Генерал звернув увагу, що на території Серебрянського лісу, Білогорівки та Сіверська ще під час Другої світової відбувалися важкі бої, тож там було збудовано укріплення. Ця місцевість складається з панівних висот.

За словами Сирського, тривалий час Сіверський напрямок був непріоритетним, оскільки у росіян не було можливості вести наступ. Там стояли бригади, але інтенсивність бойових дій була нижчою, ніж на інших напрямках. У регіоні тривала війна діями диверсійних груп, піхоти, Сил спецоперацій.

"На жаль, зосередження підрозділів дронів оптоволоконним каналом управління, особливо з дальністю понад 20 кілометрів, призвело до того, що наші підрозділи, розрахунки, екіпажі дронів поступово йшли в глибину, залишивши тим самим без прикриття піхоту", - сказав головнокомандувач.

Він зазначив, що в таких умовах оборона міста стала проблематичною. Не можна було залишати воїнів у Сіверську гинути, тому було ухвалено рішення відійти на панівні висоти.

"Там є куди відходити. Ворог намагається також скористатися цим, але не виходить. Плануються дії у відповідь на цьому напрямку. Це все, що я можу сказати про цей напрямок", - додав Сирський.

Відхід із Сіверська

Нагадаємо, 23 грудня Генштаб ЗСУ повідомив про те, що українські захисники відійшли з Сіверська.

Військове командування наголошувало, що кожен метр міста дістався росіянам дорогою ціною. Ворожі сили були виснажені.

Читайте РБК-Україна в Google News
Збройні сили України Донецька область Війна в Україні Олександр Сирський
Новини
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Зеленський: 87% українців хочуть миру, але не ціною Донбасу
Аналітика
"Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну
Юлія Акимовакерівниця рубрики Надзвичайні події "Зеленського в Москві зустрінуть тепло". Як росіяни в полоні виправдовують війну