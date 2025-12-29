Сырский объяснил, почему украинским защитникам пришлось отойти из Северска

Украинским экипажам дронов под давлением россиян пришлось постепенно отойти от Северска. На этом фоне пехота осталась без прикрытия и возникла необходимость выйти из города.

Как передает РБК-Украина , об этом главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил в интервью " 24 каналу ".

Генерал обратил внимание, что на территории Серебрянского леса, Белогоровки и Северска еще во время Второй мировой проходили тяжелые бои, поэтому там были построены укрепления. Эта местность состоит из господствующих высот.

По словам Сырского, долгое время Северское направление было неприоритетным, поскольку у россиян не было возможности вести наступление. Там стояли бригады, но интенсивность боевых действий была ниже, чем на других направлениях. В регионе продолжалась война действиями диверсионных групп, пехоты, Сил спецопераций.

"К сожалению, сосредоточение подразделений дронов оптоволоконным каналом управления, особенно с дальностью свыше 20 километров, привело к тому, что наши подразделения, расчеты, экипажи дронов постепенно уходили в глубину, оставив тем самым без прикрытия пехоту", - сказал главнокомандующий.

Он отметил, что в таких условиях оборона города стала проблематичной. Нельзя было оставлять воинов в Северске погибать, поэтому было принято решение отойти на господствующие высоты.

"Там есть куда отходить. Враг пытается также воспользоваться этим, но не выходит. Планируются ответные действия на этом направлении. Это все, что я могу сказать об этом направлении", - добавил Сырский.