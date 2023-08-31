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Сирський повідомив про позитивну динаміку на Бахмутському напрямку

Ілюстративне фото: Сирський повідомив про позитивну динаміку на Бахмутському напрямку (Getty Images)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Українські військові зберігають позитивну динаміку на ділянках фронту на Бахмутському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту", - написав він.

Сирський також оприлюднив відео роботи артилеристів 22-ї ОМБр, які продовжують знищувати росіян.

Ситуація на сході

Українські військові продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Вони просуваються південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому російські окупанти продовжують оборонятися на півночі Бахмута.

Там відбуваються лобові атаки - противник заважає ЗСУ йти вперед та звільняти території, використовуючи тактику штурмів. Там точаться досить жорсткі бої.

При цьому на південному флангу Бахмута загарбники переходять до оборони - з тяжкими боями, але ЗСУ вдається просуватися вперед.

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