Сирський повідомив про позитивну динаміку на Бахмутському напрямку

"Бахмутський напрямок. Є позитивна динаміка на ділянках фронту", - написав він.

Сирський також оприлюднив відео роботи артилеристів 22-ї ОМБр, які продовжують знищувати росіян.

Ситуація на сході

Українські військові продовжують вести наступальні дії на Бахмутському напрямку. Вони просуваються південніше Бахмута та закріплюються на досягнутих рубежах.

При цьому російські окупанти продовжують оборонятися на півночі Бахмута.

Там відбуваються лобові атаки - противник заважає ЗСУ йти вперед та звільняти території, використовуючи тактику штурмів. Там точаться досить жорсткі бої.

При цьому на південному флангу Бахмута загарбники переходять до оборони - з тяжкими боями, але ЗСУ вдається просуватися вперед.

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