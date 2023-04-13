Сирський показав знищення ворожого складу БК на Бахмутському напрямку (відео)

Зокрема, він показав спільну роботу 45-ї окремої артилерійської бригади та 56-ї окремої мотопіхотної бригади.

"Воїни 45 оабр у співпраці з аеророзвідкою 56 ОМБр якісно відпрацювали по ворожому складу БК на Бахмутському напрямку. Чудова робота", - написав Сирський під відео.

Нагадаємо, також українські захисники показали, як на Донецькому напрямку за допомогою HIMARS знищили російську станцію постановки перешкод "Житель".

Раніше повідомлялося, що в Бахмуті прикордонники знищили групу штурмовиків "Вагнера", яка намагалась непомітно наблизитись до позицій наших воїнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн та особисті дані редакції. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.