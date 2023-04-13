RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал уничтожение вражеского склада БК на Бахмутском направлении (видео)

Фото: Александр Сырский (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Украинские артиллеристы вместе с аэроразведчиками уничтожили очередную вражескую цель на Бахмутском направлении. В этот раз они поразили российский склад БК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Восточной группировкой войск генерала-полковника Александра Сырского.

В частности, он показал совместную работу 45-й отдельной артиллерийской бригады и 56-й отдельной мотопехотной бригады.

"Воины 45 оабр в сотрудничестве с аэроразведкой 56 ОМБр качественно отработали по вражескому складу БК на Бахмутском направлении. Великолепная работа", - написал Сырский под видео.

Напомним, также украинские защитники показали, как на Донецком направлении с помощью HIMARS уничтожили российскую станцию постановки препятствий "Житель".

Ранее сообщалось, что в Бахмуте пограничники уничтожили группу штурмовиков "Вагнера", которая пыталась незаметно приблизиться к позициям наших воинов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Внимание! Во время войны активизировались интернет-мошенники, выдающие себя за сайт РБК-Украина. Они используют наш дизайн и персональные данные редакции. Единственный домен РБК-Украина – www.rbc.ua. О фейковых страницах с нашим названием сообщайте на почту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Украина в Google News
ДонбассБахмутВооруженные силы УкраиныВойна России против Украины