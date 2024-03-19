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Сирський показав "яскраве знищення" техніки окупантів (відео)

Вівторок 19 березня 2024 18:06
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Сирський показав "яскраве знищення" техніки окупантів (відео) Ілюстративне фото: з'явилося відео "яскравого знищення" техніки окупантів (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські захисники продовжують активно знищувати військову техніку російських окупантів. З'явилось нове відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на головнокомандувача Збройних сил України Олександра Сирського у Telegram.

Генерал показав відео "яскравих епізодів" знищення російської техніки та озброєння.

"Наші бійці не дають ворогові реалізувати його плани", - наголосив Сирський.

Знищення техніки росіян

Нагадаємо, що українські військові щодня знищують техніку російських окупантів.

Наприклад, з початку повномасштабної війни їм вдалося знищити 6819 танків, 13 049 бойових броньованих машин, 10 698 одиниць артилерії, 721 засіб протиповітряної оборони і не лише.

За даними Генштабу Збройних сил України, минулої доби, 18 березня, було знищено 10 російських танків, 35 бойових броньованих машин та 30 артилерійських систем.

Зазначимо, ситуація на фронті залишається складною. 18 березня сталося 61 бойове зіткнення. Ворог продовжує масові штурми позицій ЗСУ на Авдіївському та Новопавлівському напрямках у Донецькій області.

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