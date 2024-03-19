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Сырский показал "яркое уничтожение" техники оккупантов (видео)

Вторник 19 марта 2024 18:06
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Сырский показал "яркое уничтожение" техники оккупантов (видео) Иллюстративное фото: появилось видео "яркого уничтожения" техники оккупантов (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские защитники продолжают активно уничтожать военную технику российских оккупантов. Появилось новое видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главнокомандующего Вооруженных сил Украины Александра Сырского в Telegram.

Генерал показал видео "ярких эпизодов" уничтожения российской техники и вооружения.

"Наши бойцы не дают врагу реализовать его планы", - подчеркнул Сырский.

Уничтожение техники россиян

Напомним, украинские военные ежедневно уничтожают технику российских оккупантов.

К примеру, с начала полномасштабной войны им удалось уничтожить 6819 танков, 13049 боевых бронированных машин, 10698 единиц артиллерии, 721 средство противовоздушной обороны и не только.

По данным Генштаба Вооруженных сил Украины, за прошедшие сутки, 18 марта, было уничтожено 10 российских танков, 35 боевых бронированных машин и 30 артиллерийских систем.

Отметим, ситуация на фронте остается сложной. 18 марта произошло 61 боевое столкновение. Враг продолжает массовые штурмы позиций ВСУ на Авдеевском и Новопавловском направлениях в Донецкой области.

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Вооруженные силы Украины Военная техника Войска РФ Война России против Украины Александр Сырский
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