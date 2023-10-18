Сирський показав на відео поразки російських танків під Бахмутом

Біля Бахмута Донецької області українські військові за допомогою дронів знищили та пошкодили кілька танків російських окупантів, а також іншу техніку ворога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram -канал командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

Бійцям сил оборони вдалося знищити Т-80 противника, пошкодити ще один танк такої ж модифікації, а також Т-72. Крім того, було уражено автомобільну техніку ЗС РФ та особовий склад загарбників.

Генерал-полковник уточнив, що таке вдале полювання здійснила група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з Ротою аеророзвідки об'єднаної штурмової бригади "Лють" штурмового полку "Цунамі", групою "Шарк" 28-ї окремої механізованої бригади (ОМБр), а також з начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр.

Також Сирський опублікував відео успішних ударів українських захисників по ворожій військовій техніці на Бахмутському напрямку.

"Палають російські танки під Бахмутом", - підписав він кадри.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що українські бійці на Бахмутському напрямку знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів.