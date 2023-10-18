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Сырский показал на видео поражения российских танков под Бахмутом

Среда 18 октября 2023 11:08
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Сырский показал на видео поражения российских танков под Бахмутом Фото: командующий Сухопутными войсками генерал-полковник Александр Сырский (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Возле Бахмута Донецкой области украинские военные с помощью дронов уничтожили и повредили несколько танков российских оккупантов, а также другую технику врага.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

Бойцам Сил обороны удалось уничтожить Т-80 противника, повредить еще один танк такой же модификации, а также Т-72. Кроме того, была поражена автомобильную технику ВС РФ и личный состав захватчиков.

Генерал-полковник уточнил, что такую удачную охоту провела группа "Асгард" подразделения "Очи" во взаимодействии с Ротой аэроразведки объединенной штурмовой бригады "Лють" штурмового полка "Цунами", группой "Шарк" 28-й отдельной механизированной бригады (ОМБр), а также с начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр.

Также Сырский опубликовал видео успешных ударов украинских защитников по вражеской военной технике на Бахмутском направлении.

"Пылают российские танки под Бахмутом", - подписал он кадры.

Напомним, ранее сообщалось, что украинские бойцы на Бахмутском направлении уничтожили военную технику россиян на 1,8 млн долларов.

Добавим, что по данным аналитиков Института изучения войны (ISW), бойцы ВСУ в ходе контрнаступательных действий продвинулись вблизи Бахмута, а также на западе Запорожской области.

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