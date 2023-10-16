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ЗСУ під Бахмутом знищили техніку росіян на майже 2 млн доларів. Сирський показав відео

Донецька область, Понеділок 16 жовтня 2023 12:12
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ЗСУ під Бахмутом знищили техніку росіян на майже 2 млн доларів. Сирський показав відео Фото: ЗСУ під Бахмутом знищили техніку росіян на майже 2 млн доларів (facebook.com/usofcom)
Автор: Тетяна Степанова

Українські бійці на Бахмутському напрямку знищили військову техніку росіян на 1,8 млн доларів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Рота ударних БпАК "АХІЛЛЕС" 92-ї ОШБр знищує росіян на Бахмутському напрямку, - написав Сирський під відео.

У результаті бойової роботи було уражено САУ 2с1 "Гвоздика" та САУ 2с9 "Нона-С".

Окрім того, FPV-камікадзе влучно поцілили у чотири бліндажі з особовим складом противника.

Сукупна вартість ураженої техніки ворога становить 1,8 млн доларів.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 16 жовтня, склали 860 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 288 630 військових. Крім того, ЗСУ знищили 17 танків, 44 артсистеми, літак та вертоліт.

Зокрема, на Таврійському напрямку за минулу добу українські бійці знищили майже 500 окупантів та 80 одиниць військової техніки ворога.

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