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Сирський показав відео, як ЗСУ розбили штурмову групу окупантів у районі Бахмута

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Понеділок 24 липня 2023 00:51
Сирський показав відео, як ЗСУ розбили штурмову групу окупантів у районі Бахмута Фото: український військовий (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Українські захисники на Бахмутському напрямку завдали розгромних ударів по штурмовій групі російських окупантів, які вночі збиралися атакувати позиції ЗСУ.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал командувача Сухопутних військ ЗСУ генерал-полковника Олександра Сирського.

"Штурмова група окупантів під покровом ночі готувалася атакувати українські позиції вздовж важливої траси Е40", - пояснив генерал.

Однак плани противника не дали реалізувати аеророзвідники 30 ОМБр ЗСУ, які ще на підході виявили групи інтервентів, після чого скоригували вогонь САУ Krab 26 АБр.

"Після серії точних артилерійських ударів розбиті вороги залишили своїх "200" і ганебно втекли", - розповів Сирський.

Він також опублікував відповідне відео від аеророзвідника 30 ОМБр Ragnar.

"Гарна робота", - відзначив генерал дії бійців.

Відео: у районі Бахмута бійці ЗСУ накрили вогнем штурмові групи російських окупантів, які готували атаку на позиції Сил оборони

Ситуація на фронтах

За даними Генерального штабу ЗСУ, російські загарбники нині зосереджують свої зусилля на:

  • Куп'янському;
  • Лиманському;
  • Бахмутському;
  • Авдіївському;
  • Мар'їнському напрямках

Як зазначають аналітики Інституту вивчення війни (ISW), удари ЗСУ по складах у тилу ворога успішно знижують можливості логістики та контрбатарейної оборони окупантів.

Додамо також, що бійці ЗСУ також продовжують контрнаступальні операції на півдні країни, а також на північ і південь від Бахмута.

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