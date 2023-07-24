Сырский показал видео, как ВСУ разбили штурмовую группу оккупантов в районе Бахмута

Украинские защитники на Бахмутском направлении нанесли разгромные удары по штурмовой группе российских оккупантов, которые ночью собирались атаковать позиции ВСУ.

Об этом передает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командующего Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковника Александра Сырского.

"Штурмовая группа оккупантов под покровом ночи готовилась атаковать украинские позиции вдоль важной трассы Е40", - объяснил генерал.

Однако планы противника не дали реализовать аэроразведчики 30 ОМБр ВСУ, которые еще на подходе обнаружили группы интервентов, после чего скорректировали огонь САУ Krab 26 АБр.

"После серии точных артиллерийских ударов разбитые враги покинули своих "200" и позорно скрылись", - рассказал Сырский.

Он также опубликовал соответствующее видео от аэроразведчика 30 ОМБр Ragnar.

"Хорошая работа", - отметил генерал действия бойцов.

Видео: в районе Бахмута бойцы ВСУ накрыли огнем штурмовые группы российских оккупантов, которые готовили атаку на позиции Сил обороны

Ситуация на фронтах

Согласно данным Генерального штаба ВСУ, российские захватчики в настоящее время сосредотачивают свои усилия на:

Купянском;

Лиманском;

Бахмутскому;

Авдеевском;

Марьинском направлениях

Как отмечают аналитики Института изучения войны (ISW), удары ВСУ по складам в тылу врага успешно снижают возможности логистики и контрбатарейной обороны оккупантов.

Добавим также, что между тем бойцы ВСУ также продолжают контрнаступательные операции на юге страны, а также к северу и югу от Бахмута.