Сирський показав відео, як ЗСУ нищать склад росіян разом з живою силою

Російські війська продовжують зазнавати втрат на фронті в Україні. Зокрема, українські військові нещодавно знищили склад росіян разом з окупантами, що були в ньому.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

На кадрах видно, що ЗСУ знадобилось декількох влучних ударів, щоб Росія не дорахувалась не тільки деякої кількості військових, а і складу, ймовірно, з боєприпасами. Влучні удари здійснили бійці 54-ї ОМБР. "Ворон літає, а Буря - стріляє", - підписав кадри генерал. Знищення складів окупантів Українські військові постійно знищують склади окупантів. Наприклад, українським партизанам вдалося знищити склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Маріуполі. Крім того, 18 червня ЗСУ знищили склад боєприпасів російських загарбників у тимчасово окупованому селищі Рикове в Херсонській області.