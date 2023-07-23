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Сирський показав відео, як ЗСУ нищать склад росіян разом з живою силою

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Україна, Неділя 23 липня 2023 17:59
Сирський показав відео, як ЗСУ нищать склад росіян разом з живою силою Фото: ЗСУ знищили склад росіян разом із живою силою (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

Російські війська продовжують зазнавати втрат на фронті в Україні. Зокрема, українські військові нещодавно знищили склад росіян разом з окупантами, що були в ньому.

Відео знищення ворога показав командувач Сухопутними військами Олександр Сирський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.

На кадрах видно, що ЗСУ знадобилось декількох влучних ударів, щоб Росія не дорахувалась не тільки деякої кількості військових, а і складу, ймовірно, з боєприпасами.

Влучні удари здійснили бійці 54-ї ОМБР.

"Ворон літає, а Буря - стріляє", - підписав кадри генерал.

Знищення складів окупантів

Українські військові постійно знищують склади окупантів. Наприклад, українським партизанам вдалося знищити склад боєприпасів російських військ у тимчасово окупованому Маріуполі. Крім того, 18 червня ЗСУ знищили склад боєприпасів російських загарбників у тимчасово окупованому селищі Рикове в Херсонській області.

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