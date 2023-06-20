Знищення складу БК росіян в Херсонській області. У мережі показали супутникові знімки наслідків
Українські військові 18 червня знищили склад боєприпасів російських загарбників у тимчасово окупованому селищі Рикове в Херсонській області.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на OSINT-аналітика Бреді Ефрика у Twitter.
Аналітик порівняв два знімки селища Рикове у Генічеському районі, які зробила компанія Planet Labs. Перший - за 18 травня, другий - 19 червня, тобто на наступний день після удару українських військ.
На останньому видно значні руйнування після "прильотів".
Знищення складу російських боєприпасів у Херсонській області
18 червня радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко повідомив про вибухи на складі боєприпасів росіян у Риковому. Там ще декілька годин відбувалася детонація.
Після цього речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат підтвердив інформацію про знищення складу боєприпасів РФ у Риковому.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.