Сырский показал видео, как ВСУ уничтожают склад россиян вместе с живой силой
Российские войска продолжают нести потери на фронте в Украине. В частности, украинские военные недавно уничтожили состав россиян вместе с находившимися в нем оккупантами.
Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.
На кадрах видно, что ВСУ понадобилось нескольких точных ударов, чтобы Россия не досчиталась не только некоторого количества военных, но и состава, вероятно, с боеприпасами.
Точные удары нанесли бойцы 54-й ОМБР.
"Ворон летает, а Буря - стреляет", - подписал кадры генерал.
Уничтожение складов оккупантов
Украинские военные постоянно уничтожают склады оккупантов. К примеру, украинским партизанам удалось уничтожить склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Мариуполе. Кроме того, 18 июня ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков во временно оккупированном поселке Рыково в Херсонской области.
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