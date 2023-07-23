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Сырский показал видео, как ВСУ уничтожают склад россиян вместе с живой силой

Новина українською →
Украина, Воскресенье 23 июля 2023 17:59
Сырский показал видео, как ВСУ уничтожают склад россиян вместе с живой силой Фото: ВСУ уничтожили склад россиян вместе с живой силой (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Российские войска продолжают нести потери на фронте в Украине. В частности, украинские военные недавно уничтожили состав россиян вместе с находившимися в нем оккупантами.

Видео уничтожения врага показал командующий Сухопутными войсками Александр Сырский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Telegram.

На кадрах видно, что ВСУ понадобилось нескольких точных ударов, чтобы Россия не досчиталась не только некоторого количества военных, но и состава, вероятно, с боеприпасами.

Точные удары нанесли бойцы 54-й ОМБР.

"Ворон летает, а Буря - стреляет", - подписал кадры генерал.

Уничтожение складов оккупантов

Украинские военные постоянно уничтожают склады оккупантов. К примеру, украинским партизанам удалось уничтожить склад боеприпасов российских войск во временно оккупированном Мариуполе. Кроме того, 18 июня ВСУ уничтожили склад боеприпасов российских захватчиков во временно оккупированном поселке Рыково в Херсонской области.

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