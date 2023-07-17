Сирський показав кадри реального бою біля Кремінної (відео)

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Відео реального бою, зняте на камеру GoPro бійцями Володимирського батальйону 100 ОБр ТрО неподалік Кремінної. Наші воїни відбивають всі спроби ворога атакувати. Впевнена та професійна робота", - написав Сирський під відео.

Ситуація на фронті

Росія зосереджує основні зусилля на Куп'янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар'їнському напрямах. ЗСУ завдали 15 ударів по районах зосередження особового складу окупантів. Зокрема, ЗСУ продовжують просуватися на Бахмутському та Бердянському напрямах.

За даними Міноборони, за тиждень ЗСУ вдалося звільнити 7 кв. км на Бахмутському напрямку, а окупанти з кінця тижня активно наступають на Куп'янському напрямку, маючи намір витіснити ЗСУ за річку Оскіл.

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок понеділка, 17 липня, склали 620 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 238 300 військових. Крім того, ЗСУ знищили 23 артсистеми та 8 дронів.