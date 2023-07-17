Сырский показал кадры реального боя возле Кременной (видео)

Бойцы Владимирского батальона 100-й отдельной бригады территориальной обороны недалеко от Кременной обивают попытки врага атаковать их позиции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Видео реального боя, снятое на камеру GoPro бойцами Владимирского батальона 100 ОБр ТрО недалеко от Кременной. Наши воины отражают все попытки врага атаковать. Уверенная и профессиональная работа", - написал Сырский под видео.

Ситуация на фронте

Россия сосредотачивает основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. ВСУ нанесли 15 ударов по районам сосредоточения личного состава окупантов. В частности, ВСУ продолжают продвигаться на Бахмутском и Бердянском направлениях.

По данным Минобороны, за неделю ВСУ удалось уволить 7 кв. км на Бахмутском направлении, а оккупанты с конца недели активно наступают на Купянском направлении, намереваясь вытеснить ВСУ за реку Оскол.

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине к утру понедельника, 17 июля, составили 620 кафиров, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 238 300 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили 23 артсистемы и 8 дронов.