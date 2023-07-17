ЗСУ просуваються в районі Бахмута та на Півдні: карти боїв ISW

Українські військові продовжують вести контрнаступальні операції відразу на кількох напрямках. Відомо про просування на Бахмутському та Бердянському напрямках.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Ситуація в Харківській та Луганській областях

Генштаб України повідомив, що українські війська відбили російські наземні атаки на південь від Новоселівського та Масютівки. Російські "воєнкори" стверджували, що війська РФ наступали у Новоселівському та атакували українські позиції поблизу Синьківки та Дворічної.

Російські війська ведуть активні наступальні дії на Куп'янському напрямку, українські сили тримають оборону в цьому районі. Росіяни, ймовірно, збільшили темп наступальних дій на лінії Куп’янськ-Сватове, щоб відтягнути додаткові українські сили на цю ділянку фронту та відвести від поточних контрнаступальних операцій. ISW не спостерігає жодних ознак появи нових російських підрозділів, техніки чи великомасштабних операцій, які б свідчили про початок нового великого російського наступу на цьому напрямку.

Геолокаційні кадри показують, що російські війська досягли незначних успіхів на захід від Берестового. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили російські наземні атаки на схід від Веселого. Російські "воєнкори" стверджували, що російські війська атакували на захід від Кремінної на лінії Торське-Макіївка, поблизу Ямполівки, Новосадового та Макіївки.

Російські джерела звинуватили українські війська в тому, що вони обстріляли місто Луганськ ракетами Storm Shadow 16 липня. Геолокаційні кадри показують хмари диму, що піднімаються з околиць міста.

Бої у Донецькій області

Українські сили продовжували контрнаступальну операцію поблизу Бахмута і, як повідомляється, просунулися 16 липня. Деякі російські джерела стверджували, що українські сили звільнили Залізнянське (10 км на північний захід від Бахмута), укріплений район на захід від Андріївки (9 км на південний захід від Бахмута), а також висоти біля Кліщіївки. ISW не спостерігала візуального підтвердження цих тверджень.

Російські джерела також стверджували, що українські війська активізували контрнаступальні дії поблизу Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута), Оріхово-Василівки (11 км на північний захід від Бахмута), Берхівки (6 км на північний захід від Бахмута), Курдюмівки (13 км на південний захід від Бахмута), Кліщіївки та Андріївка.

Заступник міністра оборони України Ганна Маляр повідомила, що українські війська продовжують просування в районі Бахмута та захищають нові позиції на флангах від наземних атак Росії. Російський "воєнкор" заявив, що українські війська можуть ще більше посилити контрнаступальні операції, скориставшись звільненням командира 106-ї гвардійської повітряно-десантної дивізії РФ генерал-майора Володимира Селіверстова.

Український Генштаб повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки в районах Оріхово-Василівка, Григорівка (8 км на північний захід від Бахмута), Іванівське (6 км на захід від Бахмута) і на південний захід від Андріївки. Речник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що російські війська намагаються побудувати додаткові оборонні укріплення для захисту Бахмута.

Російські та українські джерела підтвердили, що станом на 16 липня частина чеченських сил перейшла в район Бахмута. Глава Чечні Рамзан Кадиров заявив, що чеченський спецназ "Ахмат" діє разом із 346-ю бригадою спеціального призначення ГРУ і 2-ю бригадою армійського корпусу "ЛНР" під Кліщіївкою.

Генштаб України повідомив, що російські війська здійснили невдалі наземні атаки поблизу Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Мар’їнки (безпосередньо на південний захід від Донецька) і Новомихайлівки (30 км на південний захід від м. Донецьк).

Речник українського Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень повідомив, що російські війська мають на меті захопити Мар’їнку та створити умови для оточення Авдіївки. Проте ISW не помітила ознак того, що російські сили близькі до досягнення мети.





"Південна вісь"

Геолокаційні кадри, опубліковані 15 липня, показують, що українські війська досягли обмежених успіхів на північний захід від Старомайорського (9 км на південь від Великої Новосілки).

Генштаб України повідомив, що українські сили відбили спробу Росії відновити втрачені позиції в північному Старомайорському. Речник українського Таврійського угруповання військ майор Валерій Шершень повідомив, що українські сили просунулися на один кілометр у невстановленому районі на Бердянському напрямку.

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують вести контрнаступальні дії на Мелітопольському напрямку. Російський "воєнкор" стверджував, що українські сили захопили нові позиції на схід від траси Е105 Запоріжжя - Василівка - Мелітополь і просунулися в лісовій зоні вздовж залізничної лінії на захід від Дорожнянки.

Російські джерела стверджували, що українські сили продовжують діяти на східному (лівому) березі Херсонської області в районі Антонівського мосту, і не повідомляли про будь-які російські або українські наступи в цьому районі.