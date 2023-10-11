Сирський показав, як ЗСУ знищують техніку росіян під Бахмутом (відео)

Українські бійці на Бахмутському напрямку продовжують завдавати російським окупантам значних втрат у живій силі та техніці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Бахмутський напрямок. Гаряча ділянка фронту. Працює група "Асгард" підрозділу "Очі" 120-го ОРБ у взаємодії з групою "Шарк" 28-ї ОМБр, начальником служби радіоелектронної боротьби та кіберборотьби 28-ї ОМБр", - написав Сирський під відео.



У результати бойової роботи українські бійці знищили "Урал" з 30-ма росіянами, уражено САУ 2С7 "Піон", а також ліквідовано ще два "Урала" та "Буханку".

Втрати Росії в Україні

Втрати Росії у війні в Україні на ранок середи, 11 жовтня, склали 820 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 283 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили літак та 91 ББМ. Зокрема, за даними Генштабу, ЗСУ збили російський винищувач Су-25.

А на Таврійському напрямку за минулу добу ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян.