ЗСУ за добу знищили майже 100 одиниць техніки росіян на Таврійському напрямку

Українські бійці просуваються західніше Роботиного Запорізької області та завдають значних втрат ворогу. Зокрема, за минулу добу ЗСУ знищили майже 100 одиниць військової техніки росіян, серед якої літак Су-25 та БМПТ "Термінатор".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" генерала Олександра Тарнавського.

За його словами, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку - покращили тактичне положення західніше Роботиного.

Протягом минулої доби ворог завдав 26 авіаційних ударів, провів 56 бойових зіткнень та здійснив 849 артобстрілів.

Своєю чергою підрозділи ракетних військ та артилерії зі складу ОСУВ "Таврія" протягом доби виконали 1777 вогневих завдань.

Загальні втрати російської армії склали 750 осіб.

Також українські бійці знищили 98 одиниць військової техніки противника, зокрема:

18 танків;

59 ББМ;

5 артилерійських систем;

1 РСЗВ;

літак Су-25;

8 БПЛА;

2 автомобілі;

3 одиниці спеціальної техніки.

Окрім того, було знищено склад боєприпасів та ще 2 важливих об'єкти російських військ.

Наступ ЗСУ

Як відомо, наші воїни продовжують наступальні дії на сході та півдні України. На Мелітопольському напрямку ЗСУ намагаються прорвати лінії оборони росіяни, аби зруйнувати так званий коридор РФ з Донбасу до Криму.

На сході епіцентрами бої залишають Авдіївка, Бахмут та лінія Лиман-Куп'янськ. На південному фланзі Бахмутського напрямку бої точаться у районі залізниці.