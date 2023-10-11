ua en ru
Ср, 11 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику россиян под Бахмутом (видео)

Среда 11 октября 2023 13:19
UA EN RU
Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику россиян под Бахмутом (видео) Фото: украинские военные (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Украинские бойцы на Бахмутском направлении продолжают наносить российским оккупантам значительные потери в живой силе и технике.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Бахмутское направление. Горячий участок фронта. Работает группа "Асгард" подразделения "Очи" 120-го ОРБ во взаимодействии с группой "Шарк" 28-й ОМБр, начальником службы радиоэлектронной борьбы и киберборьбы 28-й ОМБр", - написал Сырский под видео.

В результаты боевой работы украинские бойцы уничтожили "Урал" с 30-ю россиянами, поражены САУ 2С7 "Пион", а также ликвидированы еще два "Урала" и "Буханка".

Потери России в Украине

Потери России в войне в Украине на утро среды, 11 октября, составили 820 оккупантов, общее количество потерь российской армии с начала вторжения составляет 283 900 военных. Кроме того, ВСУ уничтожили самолет и 91 ББМ. В частности, по данным Генштаба, ВСУ сбили российский истребитель Су-25.

А на Таврическом направлении за прошедшие сутки ВСУ уничтожили около 100 единиц военной техники россиян.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область Бахмут Вооруженные силы Украины Война России против Украины
NEWS
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
Глава Пентагона подтвердил пакет помощи Украине на 200 млн долларов
DAILY
Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать
Юлия Акимовакорреспондент РБК-Украина Убедит ли Россия Иран передать ей баллистические ракеты и сможет ли украинская ПВО их сбивать