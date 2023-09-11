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Сирський показав, як ЗСУ знищують техніку росіян під Соледаром

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Українські військові продовжують знищувати ворожу техніку поблизу захопленого Соледара (Донецька область).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Під Соледаром українські воїни продовжують знищувати техніку окупантів", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, це результати злагодженої роботи аеророзвідників 30-ї ОМБр "Команда Вялого" та їхніх побратимів з інших підрозділів. 

"FPV-камікадзе в руках наших військових дуже ефективні", - додав командувач.

Бої за Соледар

Як повідомлялося, 13 січня глава Офісу президента Андрій Єрмак заявляв, що ситуація у Соледарі дуже складна. Однак жодна зі сторін місто не контролює.

Цього ж дня Міноборони РФ оголосило про так зване захоплення Соледара. Там стверджували, що це "допоможе окупаційним військам заблокувати українські війська у Бахмуті".

Наприкінці січня стало відомо, що українські військові покинули Соледар Донецької області. ЗСУ відійшли з позицій для збереження життів особового складу і закріпилися на заздалегідь підготовлених позиціях.

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