Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику россиян под Соледаром

"Под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, это результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр "Команда Вялого" и их собратьев из других подразделений.

"FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны", - добавил командующий.

Бои за Соледар

Как сообщалось, 13 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.

В этот же день Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждали, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте".

В конце января стало известно, что украинские военные покинули Соледар Донецкой области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава и закрепились на заранее подготовленных позициях.