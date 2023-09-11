Сырский показал, как ВСУ уничтожают технику россиян под Соледаром

Украинские военные продолжают уничтожать вражескую технику вблизи захваченного Соледара (Донецкая область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.
"Под Соледаром украинские воины продолжают уничтожать технику оккупантов", - говорится в сообщении.
По словам Сырского, это результаты слаженной работы аэроразведчиков 30-й ОМБр "Команда Вялого" и их собратьев из других подразделений.
"FPV-камикадзе в руках наших военных очень эффективны", - добавил командующий.
Как сообщалось, 13 января глава Офиса президента Андрей Ермак заявлял, что ситуация в Соледаре очень сложная. Однако ни одна из сторон город не контролирует.
В этот же день Минобороны РФ объявило о так называемом захвате Соледара. Там утверждали, что это "поможет оккупационным войскам заблокировать украинские войска в Бахмуте".
В конце января стало известно, что украинские военные покинули Соледар Донецкой области. ВСУ отошли с позиций для сохранения жизней личного состава и закрепились на заранее подготовленных позициях.
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