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Сирський показав, як ЗСУ завдали потужного удару по позиціях росіян (відео)

Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України завдали потужного удару по позиціях росіян. Цей момент вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, це результат роботи 30-та окремої механізованої бригади.

"Вміють красиво працювати. Слава героям", - додав командувач.

ЗСУ знищують ворога

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони за добу ліквідували ще 550 загарбників, а також знищили 8 танків, 33 артсистеми та 17 безпілотників ворога.

Нещодавно українські прикордонники показали, як разом з артилеристами ЗСУ знищили танк російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Також нацгвардійці знищили російського кулеметника. Цей випадок незвичний, бо відстань до "цілі" була 880 метрів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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