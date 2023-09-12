Сирський показав, як ЗСУ завдали потужного удару по позиціях росіян (відео)

"Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, це результат роботи 30-та окремої механізованої бригади.

"Вміють красиво працювати. Слава героям", - додав командувач.

ЗСУ знищують ворога

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони за добу ліквідували ще 550 загарбників, а також знищили 8 танків, 33 артсистеми та 17 безпілотників ворога.

Нещодавно українські прикордонники показали, як разом з артилеристами ЗСУ знищили танк російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Також нацгвардійці знищили російського кулеметника. Цей випадок незвичний, бо відстань до "цілі" була 880 метрів.