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Ще 550 окупантів, 8 танків і понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії

Вівторок 12 вересня 2023 08:04
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Ще 550 окупантів, 8 танків і понад 30 артсистем: Генштаб оновив втрати Росії Фото: у Генштабі ЗСУ оновили дані про втрати російських окупантів (facebook.com/MinistryofDefence.UA)
Автор: Володимир Костирін

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони за добу ліквідували ще 550 загарбників, а також знищили 8 танків, 33 артсистеми та 17 безпілотників ворога.

Про це передає РБК-Україна з посиланням на дані Генерального штабу ЗСУ.

Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 12.09.23 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 269 760 (+550) осіб ліквідовано,
  • танків - 4568 (+8) од.,
  • бойових броньованих машин - 8778 (+11) од.,
  • артилерійських систем - 5872 (+33) од.,
  • РСЗВ - 764 (+4) од.,
  • засоби ППО - 515 (+3) од.,
  • літаків - 315 од.,
  • вертольотів - 316 од.,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 4645 (+17) од.,
  • крилаті ракети - 1455 од.,
  • кораблі/катери - 19 од.,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 8413 (+43) од.,
  • спеціальна техніка - 881 (+4) од.

Ситуація на фронті

Як зазначається в ранковому зведенні Генштабу 12 вересня, минулої доби на фронтах сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони на Мелітопольському напрямку продовжують наступальну операцію, завдають окупаційним військам значних втрат в живій силі та техніці. Натомість російські загарбники намагаються відновлювати свої підрозділи, продовжуючи численні штурмові дії позицій наших військ.

Авіація ЗСУ завдала 7 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки військ РФ

Підрозділами ракетних військ та артилерії та безпілотних систем Сил оборони було уражено 12 артилерійських засобів, 1 район зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника, 1 пункт управління та 1 склад боєприпасів ворога.

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