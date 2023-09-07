Українські бійці знищили російський танк, який окупанти "погано сховали" (відео)

Українські прикордонники показали, як разом з артилеристами ЗСУ знищили танк російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Держприкордонслужбу .

"Поки ви погано ховаєте танк, ми добре ховаємо вас. Прикордонники-аеророзвідники разом з артилеристами ЗСУ успішно знищують ворожу техніку на Запорізькому напрямку", - йдеться в дописі під відео.

Втрати Росії в Україні

За даними Генштабу, втрати Росії у війні в Україні на ранок четверга, 7 вересня, склали 610 окупантів, загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення складає 266 900 військових. Крім того, ЗСУ знищили 37 артсистем і 22 дрони.