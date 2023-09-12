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Сырский показал, как ВСУ нанесли мощный удар по позициям россиян (видео)

Фото: Иллюстративное фото (Getty Images)
Автор: Дмитрий Браславский

Силы обороны Украины нанесли мощный удар по позициям россиян. Этот момент удалось зафиксировать на видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Замечательная работа, уничтоженный враг, яркие цвета", - говорится в сообщении.

По словам Сырского, это результат работы 30-й отдельной механизированной бригады.

"Умеют красиво работать. Слава героям", - добавил командующий.

ВСУ уничтожают врага

Украинские военные продолжают наносить российским оккупантам существенные потери в живой силе и технике. Так, Силы обороны в сутки ликвидировали еще 550 захватчиков, а также уничтожили 8 танков, 33 артсистемы и 17 беспилотников врага.

Недавно украинские пограничники показали, как вместе с артиллеристами ВСУ уничтожили танк российских кафиров на Запорожском направлении.

Также нацгвардейцы уничтожили российского пулеметчика. Этот случай необычен, потому что расстояние до "цели" было 880 метров.

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