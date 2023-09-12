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Сирський показав, як ЗСУ завдали потужного удару по позиціях росіян (відео)

Україна, Вівторок 12 вересня 2023 18:11
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Сирський показав, як ЗСУ завдали потужного удару по позиціях росіян (відео) Фото: Ілюстративне фото (Getty Images)
Автор: Дмитро Браславський

Сили оборони України завдали потужного удару по позиціях росіян. Цей момент вдалося зафіксувати на відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Чудова робота, знищений ворог, яскраві кольори", - йдеться у повідомленні.

За словами Сирського, це результат роботи 30-та окремої механізованої бригади.

"Вміють красиво працювати. Слава героям", - додав командувач.

ЗСУ знищують ворога

Українські військові продовжують завдавати російським окупантам суттєвих втрат у живій силі та техніці. Так, Сили оборони за добу ліквідували ще 550 загарбників, а також знищили 8 танків, 33 артсистеми та 17 безпілотників ворога.

Нещодавно українські прикордонники показали, як разом з артилеристами ЗСУ знищили танк російських окупантів на Запорізькому напрямку.

Також нацгвардійці знищили російського кулеметника. Цей випадок незвичний, бо відстань до "цілі" була 880 метрів.

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