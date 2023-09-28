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Сирський показав, як ЗСУ ліквідували російські танки

Україна, Четвер 28 вересня 2023 22:48
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Сирський показав, як ЗСУ ліквідували російські танки Фото: ЗСУ ліквідували російські танки (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Каріна Левицька

Військові Збройних сил України продовжують здійснювати вдалі кроки контрнаступу. Одним з таких було знищення російських танків.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського.

"Група "Асгард" підрозділу "Очі" у взаємодії з 93-ю бригадою "Ганси" та 3-ю ОШБр "Крила" знищили російські танки", - повідомив Сирський.

ЗСУ знищують ворожу техніку та особовий склад росіян

Нещодавно українські артилеристи за допомогою аеророзвідників вдарили по групі піхоти російських окупантів на Бахмутському напрямку.

Протягом минулої доби, 13 вересня, Збройні сили України знищили ще близько 300 російських окупантів й 24 одиниці ворожої техніки на Таврійському напрямку.

Також у мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.

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