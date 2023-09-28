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Сырский показал, как ВСУ ликвидировали российские танки

Украина, Четверг 28 сентября 2023 22:48
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Сырский показал, как ВСУ ликвидировали российские танки Фото: ВСУ ликвидировали российские танки (facebook.com MinistryofDefence UA)
Автор: Карина Левицкая

Военные Вооруженных сил Украины продолжают осуществлять удачные шаги контрнаступления. Одним из таких было уничтожение российских танков.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского.

"Группа "Асгард" подразделения "Очі" во взаимодействии с 93-й бригадой "Гансы" и 3-й ОШБр "Крила" уничтожили российские танки", - сообщил Сырский.

ВСУ уничтожают вражескую технику и личный состав россиян

Недавно украинские артиллеристы с помощью аэроразведчиков ударили по группе пехоты российских оккупантов на Бахмутском направлении.

За прошедшие сутки, 13 сентября, Вооруженные силы Украины уничтожили еще около 300 российских оккупантов и 24 единицы вражеской техники на Таврическом направлении.

Также в сети появились спутниковые снимки с геолокацией российского комплекса ПВО "Триумф" в Евпатории, который сегодня могли уничтожить украинские военные.

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