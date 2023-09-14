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Удар по Євпаторії. З'явилися супутникові знімки російської ППО

Євпаторія, Четвер 14 вересня 2023 12:48
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Удар по Євпаторії. З'явилися супутникові знімки російської ППО Фото: у мережі з'явилися супутникові знімки російської ППО в Євпаторії (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

У мережі з'явилися супутникові знімки з геолокацією російського комплексу ППО "Тріумф" в Євпаторії, який сьогодні могли знищити українські військові.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на аналітика OSINTtechnical в Twitter.

"Ось російська батарея ЗРК (С-400), яка, ймовірно, була атакована українськими безпілотниками сьогодні вранці недалеко від Євпаторії. Фото зроблено 2 тижні тому", - йдеться в описі під знімками.

Удар по Євпаторії. З'явилися супутникові знімки російської ППО

Фото: у мережі з'явилися супутникові знімки російської ППО в Євпаторії (twitter.com/Osinttechnical)

Дослідник зазначив, що установку ППО ще влітку 2022 року "засвітили" відпочивальники в Євпаторії. Туристи фотографувалися на тлі установки.

Також аналітик припускає, що росіяни мають резервну ділянку для установки ППО приблизно за кілометр від місця сьогоднішньої атаки. Про це свідчать фото та супутникові знімки.

Що відомо про операцію в Євпаторії

Нагадаємо, сьогодні вночі в окупованій Євпаторії пролунали вибухи. Джерела РБК-Україна в СБУ повідомили, що військова контррозвідка СБУ та ВМС України провели унікальну спецоперацію.

Захисники дронами та ракетами знищили російський комплекс ППО "Тріумф" вартістю 1,2 млрд доларів поблизу Євпаторії.

Пізніше ЗСУ підтвердили, що вранці було завдано удару по тимчасово окупованій Євпаторії, але втрати росіян не розкрили.

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