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Сирський показав, як українські мінометники знищили російський КамАЗ

Ілюстративне фото: українські мінометники знищили російський КамАЗ (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Українські мінометники знищили КамАЗ російських окупантів на Слобожанському напрямку. З'явилось відео.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сухопутних військ ЗСУ Олександра Сирського в Telegram.

Як зазначив Сирський, на відео можна побачити вдалу роботу міномета одного з підрозділів механізованої Інгулецької бригади на Слобожанському напрямку.

"Ефективне знищення ворожого КамАЗу. Якісна робота", - наголосив він.

Контрнаступ ЗСУ

Нагадаємо, з початку літа українські захисники продовжують активні дії на фронті. Вони наступають на кількох напрямках і вже досягли успіху.

Зокрема, нашим військовим удалося деокупувати вісім населених пунктів на південному сході країни.

Також просування відбувається і в районі Бахмута. Там ЗСУ зайняли основні панівні висоти довкола міста, що дозволило встановити повний вогневий контроль над росіянами усередині населеного пункту.

Як зазначав речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Черевий, українські військові можуть змусити росіян втекти з Бахмута.

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