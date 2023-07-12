RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Сырский показал, как украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ

Иллюстративное фото: украинские минометчики уничтожили российский КамАЗ (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Украинские минометчики уничтожили КамАЗ российских оккупантов на Слобожанском направлении. Появилось видео.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского в Telegram.

Как отметил Сырский, на видео можно заметить удачную работу миномета одного из подразделений механизированной Ингулецкой бригады на Слобожанском направлении.

"Эффективное уничтожение вражеского КамАЗа. Качественная работа", - подчеркнул он.

Контрнаступление ВСУ

Напомним, с начала лета украинские защитники продолжают активные действия на фронте. Они наступают на нескольких направлениях и уже достигли успеха.

В частности, нашим военным удалось деоккупировать восемь населенных пунктов на юго-востоке страны.

Также продвижение происходит и в районе Бахмута. Там ВСУ заняли основные господствующие высоты вокруг города, что позволило установить полный огневой контроль над россиянами внутри населенного пункта.

Как отмечал спикер Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый, украинские военные могут вынудить россиян сбежать из Бахмута.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Вооруженные силы УкраиныВойна России против Украины