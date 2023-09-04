Сирський показав, як українські бійці нищать ворожі позиції у Луганській області (відео)

"Бійці Ковельського батальйону Волинської бригади тероборони (54 об 100 обр ТрО) обстрілюють з гранатометів ворожі позиції у Серебрянському лісі на Луганщині", - написав Сирський під відео.

Ситуація на фронті

За даними Генштабу, минулої доби сталося 30 бойових зіткнень. Сили оборони продовжують вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямі, закріплюються на досягнутих рубежах, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби.

Як пише Інститут вивчення війни (ISW), українські військові під час контрнаступальних операцій у Запорізькій області, швидше за все, прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських окупантів, і наступні можуть бути не такими сильними.

Втрати Росії в Україні

Українські військові ліквідували минулої доби ще 460 російських загарбників, таким чином загальні втрати росармії в нашій країні перевищили в живій силі 265 тисяч. Також Силі оборони потопили ворожий катер, знищили 14 броньовиків та збили 37 дронів.