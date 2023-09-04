ISW: ЗСУ прорвали на півдні найсильнішу лінію оборони РФ, наступні можуть бути слабшими

Українські військові під час контрнаступальних операцій у Запорізькій області, швидше за все, прорвали найбільш підготовлену лінію оборони російських окупантів, і наступні можуть бути не такими сильними.

Українські військові офіцери дали особливо відвертий і прямий коментар про перспективи подальшого наступу ЗСУ в західній частині Запорізької області, і зазначили, що низка підготовлених російських оборонних позицій безпосередньо попереду та південніше руху Сил оборони України може бути менш складною для наших військ.

Так, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський розповів про контрнаступ ЗСУ в інтерв'ю газеті The Guardian 2 вересня. Він зазначив, що українські бійці рішуче прорвали "першу лінію оборони" російських окупантів, і Тарнавський очікує на швидші успіхи, оскільки ЗСУ тиснуть на слабшу "другу лінію" оборони противника.

Сили оборони України просунулися до чергової серії підготовлених російських оборонних позицій на певних ділянках у районі Роботиного на заході Запорізької області, хоча багато російських джерел стверджують, що ці позиції є першим, а не другим оборонним шаром у багатоешелонованій обороні Росармії на півдні України.

У публікації зазначається, що українські чиновники та російські "воєнкори" використовують різну термінологію для опису тих самих позицій.

Тарнавський заявив, що війська РФ витратили 60% свого часу та ресурсів на будівництво низки оборонних позицій, які ЗСУ зараз прорвали, і лише по 20% на кожен із двох наступних оборонних шарів далі на південь.

У ISW звертають увагу, що ця серія прорваних російських оборонних позицій є системою взаємопов'язаних траншів і бліндажів окупантів, що охороняються протитанковими ровами та щільними мінними полями, і звіт Тарнавського підтверджує попереднє спостереження аналітиків про те, що війська РФ, можливо, підготовку протягом наступних серій оборонних шарів, особливо щодо щільності мінних полів.

Російські оборонні позиції неоднакові за силою по всій лінії фронту у західній Запорізькій області, і опис Тарнавським слабших російських оборонних позицій може стосуватися лише безпосередньої близькості від Роботиного. Тарнавський також прокоментував вагомість українських зусиль в інших частинах півдня України та припустив, що наступ українських військ у західній частині Запорізької області є оперативним пріоритетом.

Українські військові чиновники особливо зазначають, що наступаючі на півдні країни сили ЗСУ можуть діяти вільніше в районах з більш рідкісними російськими мінними полями.

Спікер об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напрямку Олександр Штупун заявив 3 вересня, що мінні поля поблизу наступної серії російських оборонних позицій менш щільні, ніж початковий оборонний шар, через який просунулися ЗСУ.

Штупун і Тарнавський заявили, що ЗСУ розміщують більше техніки в цих районах і перекидають більше техніки та військ до наступного російського оборонного ешелону. При цьому офіцери визнали, що мінні поля, як і раніше, становитимуть значну загрозу.

Як зазначив Тарнавський, ЗСУ витратили на розмінування більше часу, ніж очікували на початку контрнаступу, і що послідовний вогонь російської артилерії та авіації змусив українську піхоту проводити розмінування лише вночі.

Штупун додав, що важкі мінні поля змусили операції ЗСУ щодо прориву йти вузькими шляхами - саме це і є метою мінних полів відповідно до російської оборонної доктрини.

Так, Сили оборони тепер можуть мати більше можливостей для вільного маневрування в тактичному тилу прорваної російської оборонної лінії.

В Інституті вивчення війни звертають увагу, що опис російських мінних полів, даний Тарнавським, може стосуватися тільки району, що безпосередньо примикає до Роботиного, а ЗСУ можуть зіткнутися з дуже щільними мінними полями на певних ділянках наступних рядів російських оборонних позицій.

"Хоча українським силам, безумовно, доведеться продовжувати важкі бої, Тарнавський охарактеризував українські сили, які успішно прорвали найскладнішу російську оборону", - йдеться в публікації.

Українські військові зазначили, що сила наступної серії російських оборонних позицій навколо Роботиного, швидше за все, залежатиме від складу сил противника у цьому районі.

Як заявив Тарнавський, ЗСУ в районі Роботиного знищують російські підрозділи, які забезпечують прикриття відступаючих військ противника, і що війська РФ діють оборонними "ділянками", ймовірно, маючи на увазі опорні пункти, а не безперервну лінію оборони.

Також Тарнавський зазначив, що російські сили рано чи пізно вичерпають своїх найкращих солдатів, що дасть ЗСУ стимул частіше атакувати. Штупун оптимістично додав, що додаткові успіхи Сил оборони дозволяють ЗСУ направити більше особового складу на знищення російської оборони в західній Запорізькій області.

Ключові висновки:

3 вересня ЗСУ продовжили контрнаступальні операції та просунулися в районі Бахмута та на заході Запорізької області.

Ряд російських джерел заявили, що ЗСУ продовжує діяти на лівому березі річки Дніпро в окупованій частині Херсонської області.

Війська РФ 3 вересня завдали серії ударів безпілотників по портовій інфраструктурі на Одещині.

Російські військові, схоже, активно набирають особовий склад за допомогою зусиль, що продовжуються з криптомобілізації, хоча якість і розподіл цих нових військовослужбовців залишаються неясними.

Війська РФ вели наступальні дії на лінії Куп'янськ - Сватове - Кремінна, в районі Бахмута, на лінії Авдіївка - Донецьк, на заході Донецької області, на східній та західній частині Запорізької області, та наступали на окремих ділянках 3 вересня.

Російські правоохоронні органи патрулюють та охороняють "виборчі дільниці" на окупованих територіях України, щоб завадити громадянам висловлювати незгоду з фейковими виборами та вести запис процесу голосування.

Прорив ЗСУ російської оборони

Раніше в естонській розвідці озвучили думку, що українські військові прорвали першу лінію оборони у Запорізькому напрямку у районі Роботиного. Як заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії полковник Марго Гросберг заявив, що в останні тижні Збройні сили бойовими діями в Запорізькій області, у напрямку Роботине та Вербове, змогли виснажити окупантів.

Крім цього, представник Білого дому з національної безпеки Джон Кірбі заявляв про те, що ЗСУ за останні дні досягли помітного прогресу на південному напрямку. Йдеться про успіхи в районі другої лінії оборони Росії.